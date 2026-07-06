Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida | Ora lo stadio
Il presidente del club ha annunciato la presentazione della maglia celebrativa per il Centenario. Durante l'evento, ha anche invitato a considerare la costruzione di un nuovo stadio. Nel frattempo, la nave MSC World Europa, ormeggiata nel porto vicino, rappresenta simbolicamente la stagione che sta per iniziare, unendo passato e futuro nel contesto della città e del club.
Sulla Msc World Europa, con l’idea di muoversi nel mare che bagna Napoli, una metafora della stagione del Centenario che sta per iniziare in cui si viaggia guardando al futuro ma tenendo conto del passato, della storia. Lo slogan dell’evento di presentazione della maglia è quello che accompagna il centenario: “Pe’ cient’ anne”. È una divisa storica che nel suo concept fa venire alla mente quella della stagione 1988-89, con la Coppa Uefa vinta a Stoccarda, la maglia del centenario con il ritorno del corsiero del sole, primo simbolo del club. Il corsiero del sole domina il numero cento, il simbolo dell’infinito e il logo del club. ... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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Maglia Napoli centenario, la presentazione della nuova maglia
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