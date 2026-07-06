Il Napoli presenta la maglia del Centenario e De Laurentiis lancia la sfida | Ora lo stadio

Notizia in breve

Il presidente del club ha annunciato la presentazione della maglia celebrativa per il Centenario. Durante l'evento, ha anche invitato a considerare la costruzione di un nuovo stadio. Nel frattempo, la nave MSC World Europa, ormeggiata nel porto vicino, rappresenta simbolicamente la stagione che sta per iniziare, unendo passato e futuro nel contesto della città e del club.