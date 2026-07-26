lo sbocco sul mare fa gola azimut vuole espandersi

Notizia in breve

Azimut punta a espandersi grazie allo sbocco sul mare, una risorsa che rappresenta un obiettivo strategico. La crisi di Tisg ha attirato l’attenzione di altri attori del settore nautico, pronti a cogliere le opportunità di crescita. Le difficoltà economiche attuali stanno spingendo alcune aziende a riconsiderare le proprie strategie e a investire in nuovi progetti, sperando di trasformare le sfide in occasioni di sviluppo.