Lo sbocco sul mare fa gola Azimut vuole espandersi
Azimut punta a espandersi grazie allo sbocco sul mare, una risorsa che rappresenta un obiettivo strategico. La crisi di Tisg ha attirato l’attenzione di altri attori del settore nautico, pronti a cogliere le opportunità di crescita. Le difficoltà economiche attuali stanno spingendo alcune aziende a riconsiderare le proprie strategie e a investire in nuovi progetti, sperando di trasformare le sfide in occasioni di sviluppo.
La crisi di Tisg sta generando nuovi appetiti e interessi nel mondo della nautica con l’obiettivo di trasformare in opportunità le difficoltà economiche di adesso. A Carrara, centro nevralgico di Tisg, si ragiona di far nascere un polo nautico con l’obiettivo di salvare il maggior numero di posti di lavoro. Un polo da realizzare con la sinergia di due o tre colossi della nautica, fra cui la viareggina Sanlorenzo. Nell’attesa però un altro colosso viareggino, Azimut Benetti, primo player mondiale nello yachting, sembra essere vicino a rilevare il cantiere spezzino di The Italian Sea Group. Tutto lascia intendere che sia in corso la fase finale dell’offerta che il gruppo guidato da Giovanna Vitelli potrebbe aver proposto all’azienda di Marina di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Azimut alla ricerca di uno sbocco sul mare; Tisg, il cantiere in vendita. Tre big interessati agli spazi situati nel cuore del Miglio Blu; Azimut alla ricerca di uno sbocco sul mare.
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