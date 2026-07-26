Azimut alla ricerca di uno sbocco sul mare
La crisi di Tisg ha attirato l’interesse del settore nautico, con aziende che cercano di trasformare le difficoltà economiche in opportunità di sviluppo. Si parla di un possibile sbocco sul mare, ma ancora non ci sono dettagli concreti o accordi definitivi. La situazione ha acceso l’attenzione su nuovi investimenti e strategie per rilanciare il settore, che si sta muovendo in modo da sfruttare le occasioni offerte dalla situazione attuale.
La crisi di Tisg sta generando nuovi appetiti e interessi nel mondo della nautica con l’obiettivo di trasformare in opportunità le difficoltà economiche di adesso. In città, centro nevralgico di Tisg, si ragiona di far nascere un polo nautico con l’obiettivo di salvare il maggior numero di posti di lavoro. Un polo da realizzare con la sinergia di due o tre colossi della nautica, fra cui la viareggina Sanlorenzo. Nell’attesa però un altro colosso viareggino, Azimut Benetti, primo player mondiale nello yachting, sembra essere vicino a rilevare il cantiere spezzino di The Italian Sea Group. Tutto lascia intendere che sia in corso la fase finale dell’offerta che il gruppo guidato da Giovanna Vitelli potrebbe aver proposto all’azienda di Marina di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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