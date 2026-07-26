azimut alla ricerca di uno sbocco sul mare

Notizia in breve

La crisi di Tisg ha attirato l’interesse del settore nautico, con aziende che cercano di trasformare le difficoltà economiche in opportunità di sviluppo. Si parla di un possibile sbocco sul mare, ma ancora non ci sono dettagli concreti o accordi definitivi. La situazione ha acceso l’attenzione su nuovi investimenti e strategie per rilanciare il settore, che si sta muovendo in modo da sfruttare le occasioni offerte dalla situazione attuale.