Un rapporto di Oxfam accusa l’esercito israeliano di mirare a espandersi, con operazioni militari che coinvolgerebbero anche il Libano. Il ministro in carica ha dichiarato di occupare territori fino al fiume Zahrani. Si parla di una volontà di ridefinire i confini dello Stato ebraico, con conseguenze su Gaza e il Libano. Il rapporto evidenzia che le azioni militari si focalizzerebbero sulla modifica territoriale.

Ridefinire i confini territoriali dello Stato ebraico, a discapito della Striscia di Gaza e del Libano: sarebbe questo, secondo il rapporto The Gaza Playbook pubblicato ieri da Oxfam, l’obiettivo delle operazioni militari condotte dall’esercito israeliano (Idf). Blitz quotidiani, mai interrotti neppure di fronte al surreale accordo di cessate il fuoco su entrambi i fronti, che, secondo il rapporto, dimostrerebbero come “la strategia israeliana in Libano sia la stessa adottata a Gaza e degenerata in un genocidio”. A spiegare quale sia questa strategia è Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, che sottolinea come “sia... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Israele vuole espandersi” Oxfam accusa Tel Aviv. E il discusso ministro Ben Gvir non fa nulla per nasconderlo: “Occupiamo fil Libano fino al fiume Zahrani”

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