Un uomo di 99 anni ha sparato alla moglie di 86 in una palazzina di via Mongrifone, ferendola al volto durante una lite. Dopo averla colpita, ha tentato di togliersi la vita. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’uomo è stato trovato in stato di choc e portato in ospedale. La scena si è svolta a circa cento metri dai binari della ferrovia. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Dramma in una palazzina al civico uno di via Mongrifone, a un centinaio di metri dai binari della ferrovia di Savona dove un uomo di 99 anni ha sparato alla moglie, di 86, ferendola al volto, al culmine di una furiosa lite. Poi avrebbe puntato l'arma contro se stesso nel tentativo di togliersi la vita. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che, appena sentiti i rumori arrivare dall'appartamento della coppia, hanno chiamato il 112. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stata ricoverata in rianimazione in condizioni critiche. L'uomo è invece stato portato in codice giallo al San Paolo di Savona per delle escoriazioni alle braccia e al volto, probabilmente causate dal rinculo dell'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Savona, ultranovantenne ex guardia giurata spara alla moglie e la ferisce poi tenta di togliersi la vita, dramma della solitudine

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