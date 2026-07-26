Liverpool-Sunderland | formazioni confermate per la prima partita di Iraola in carica

Il Liverpool ha presentato le formazioni titolari per la prima partita con il nuovo allenatore, Andoni Iraola, in panchina. La squadra affronta il Sunderland, una formazione della Premier League, in un'amichevole pre-campionato giocata a Nashville. Le formazioni sono rimaste invariate rispetto alle previsioni, con entrambe le squadre schierate con le probabili formazioni ufficiali. La partita si svolge in un clima di attesa per l'inizio della nuova stagione.

2026-07-25 23:04:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il nuovo allenatore del Liverpool Andoni Iraola dirige la sua prima partita mentre i Reds affrontano il Sunderland, squadra della Premier League, in un’amichevole pre-campionato a Nashville. Iraola, che ha sostituito Arne Slot come capo allenatore pochi giorni dopo l’esonero dell’allenatore olandese, ha optato per una squadra prevalentemente giovanile, con molti dei suoi giocatori senior che non sono ancora tornati dopo la Coppa del Mondo. Nel frattempo, il Sunderland, che ha concluso al settimo posto la scorsa stagione dopo la promozione dal campionato, cercherà una prestazione positiva mentre la squadra di Regis Le Bris cercherà di emulare l’impressionante stagione della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Liverpool Vs Sunderland Potential Line up/Squad Depths with Szoboszlai in Pre-Season 2026/2027

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