L’amichevole tra Liverpool e Sunderland si disputa nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 ora italiana a Nashville. La partita vede l’inizio dell’era Iraola sulla panchina del Sunderland. Verranno fornite notizie sulle probabili formazioni e dettagli sulla diretta tv e streaming.

Liverpool-Sunderland è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana): notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il precampionato del Liverpool inizia dagli USA e più precisamente da Nashville, sede della prima amichevole con un’altra squadra di Premier League, il Sunderland. C’è grande attesa per l’esordio in panchina di Andoni Iraola, tecnico basco che negli ultimi anni ha fatto benissimo al timone del Bournemouth, al punto da meritarsi la chiamata di uno dei club più ricchi e prestigiosi d’Inghilterra. Il suo compito non sarà per nulla facile: dovrà risollevare il Liverpool... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Sunderland: a Nashville inizia l’era Iraola

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