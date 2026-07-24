Liverpool-Sunderland | formazioni previste statistiche e dove guardare la prima partita di Iraola in carica

Da justcalcio.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani sera si giocherà la prima partita di Andoni Iraola come allenatore del Liverpool, a Nashville. Le formazioni previste sono state rese note e verranno affrontate con le rispettive statistiche. La partita coinvolge anche il Sunderland, con dettagli sulla composizione delle squadre e le modalità di visione disponibili. La sfida segna l’esordio di Iraola sulla panchina dei Reds.

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2026-07-24 15:37:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’era Andoni Iraola al Liverpool inizierà domani sera nell’improbabile cornice di Nashville. I Merseysiders affrontano il Sunderland in un’amichevole al Geodis Park mentre Iraola continua la sua preparazione in vista di quella che sarà una grande stagione per lo spagnolo. Il Liverpool è arrivato zoppicando al quinto posto in Premier League la scorsa stagione dopo una difesa del titolo che non è mai andata avanti e che alla fine è costata il lavoro ad Arne Slot. Iraola è in carica dall’inizio di giugno, ma deve ancora lavorare con diversi giocatori... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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