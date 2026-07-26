Federico Chiesa ha segnato un gol in amichevole con il Liverpool, segnando un possibile rilancio nella sua carriera inglese. Le sue parole successive indicano un chiaro intento di tornare a essere protagonista. La stagione in corso potrebbe rappresentare una svolta importante per il giocatore, che cerca di consolidare il suo ruolo nel nuovo club. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sul suo futuro, ma il suo rendimento in campo sembra indicare un percorso di crescita.

Liverpool, Chiesa vuole vivere la stagione della rinascita: dopo il gol in amichevole ha lanciato questo segnale per il suo futuro. La nuova stagione potrebbe coincidere con la svolta tanto attesa nell’avventura inglese di Federico Chiesa. L’esterno offensivo ex Juventus punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista con la maglia del Liverpool, cancellando i dubbi e le voci di mercato che lo avevano accostato a un possibile addio nei mesi scorsi. La svolta principale risiede nella novità in panchina, dove l’avvicendamento tra Arne Slot e il nuovo tecnico Andoni Iraola sembra aver spalancato scenari inaspettati per l’italiano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Un segnale forte nel pre-campionato: a segno contro il Sunderland. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Liverpool, la rinascita di Federico Chiesa con Iraola: gol in amichevole e parole che non lasciano dubbi sul futuro

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