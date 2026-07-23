Il Napoli ha confermato che Anguissa rimarrà nel team, escludendo un trasferimento alla Juventus. Manna ha dichiarato che il centrocampista rientra nei piani della squadra, lasciando intendere che non ci saranno cambiamenti nel suo ruolo. La Juventus, invece, sembra aver perso la corsa per il giocatore, che continuerà a giocare con il Napoli. Nessun altro dettaglio sul trasferimento o su eventuali trattative è stato reso noto.

di Francesco Spagnolo Anguissa sembra allontanarsi dalla Juve. Manna lo blinda confermando come il giocatore rientra pienamente nel progetto del Napoli. I dettagli. Il calciomercato regala spesso intrecci suggestivi e retroscena importante. Durante queste ultime settimane, il nome del mediano camerunese è stato al centro di numerose indiscrezioni. In particolare, la pista Juve ha rappresentato uno dei temi più caldi considerando anche il contratto in scadenza nel 2027. L’arrivo di Allegri sulla panchina azzurra sembrava destinato a spalancare le porte a una vera e propria rivoluzione tattica. E da qui la possibilità di vedere in bianconero un giocatore che Spalletti conosce molto bene avendolo avuto durante la sua esperienza in Campania. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Anguissa Juve, il Napoli ha le idee molto chiare sul futuro del centrocampista: le parole di Manna non lasciano dubbi

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