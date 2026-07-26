È iniziata la 21ª e ultima tappa del Tour de France a Parigi, con arrivo sugli Champs-Élysées. Dopo 27 km si svolgerà l’ultimo sprint intermedio, mentre il traguardo si trova a 88,7 km dal via. Il percorso è stato ridotto di circa 40 km a causa degli incendi che interessano la regione. La tappa conclude la corsa, con i ciclisti che percorrono il circuito finale nel cuore della capitale francese.

Dopo 27 km i corridori affronteranno l’ultimo sprint intermedio del Tour de France, con il traguardo che è posto dopo 88,7 km dal via. Inizia ufficialmente l'ultima tappa del Tour de France,il percorso è stato accorciato di circa 40 km a causa degli incendi che stanno colpendo la Francia. Giornata di festa per l'UAE di Tadej Pogacar e Isaac Del Toro. Oltre agli Champs-Élysées, l'altro grande momento di giornata sarà la Côte de la Butte de Montmartre, strappo di un chilometro al 5,6% di pendenza media in pavé da affrontare tre volte con ultimo scollinamento a 10 chilometri dal traguardo. È stato deciso di modificare il percorso tra Thoiry e Parigi e il tracciato non si svilupperà più sui 133 chilometri previsti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour de France, via alla 21ª tappa: si corre a Parigi con arrivo sugli Champs-Élysées

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