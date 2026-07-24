LIVE Tour de France dalle 14 la 19ª tappa con arrivo sull' Aple d' Huez
Alle 14 è partita la 19ª tappa del Tour de France con arrivo sull’Aple d’Huez. Il primo in classifica, Pogacar, ha completato la tappa in 64 ore, 35 minuti e 13 secondi. A circa quattro minuti e trentadue secondi si trova Evenepoel, mentre Del Toro e Seixas sono rispettivamente a circa sei minuti e sette minuti di distacco. La corsa si sta svolgendo lungo un percorso di montagna con numerosi strappi.
1) Pogacar Tadej 64h35:13 2) Evenepoel Remco +4'32" 3) Del Toro Isaac +6'51'' 4) Seixas Paul +7'11" 5) Ayuso Juan +9'22'' 6) Skjelmose Mattias +10'14" 7) Martinez Lenny +12'50" 8) Pidcock Thomas +12'58'' 9) Jegat Jordan +14'04'' 10) Carapaz Richard +21'00 La Gap-Alpe d'Huez sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels La frazione numero 19 presenta anche il Col Bayard (2ª categoria, 4,7 km al 7,2%), il Col du Noyer (1ª categoria, 7,2 km all'8,5%) e il Col d'Ornon (2ª categoria, 5,4 km al 6,4%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel
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