LIVE Tour de France dalle 14 la 19ª tappa con arrivo sull' Aple d' Huez

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 14 è partita la 19ª tappa del Tour de France con arrivo sull’Aple d’Huez. Il primo in classifica, Pogacar, ha completato la tappa in 64 ore, 35 minuti e 13 secondi. A circa quattro minuti e trentadue secondi si trova Evenepoel, mentre Del Toro e Seixas sono rispettivamente a circa sei minuti e sette minuti di distacco. La corsa si sta svolgendo lungo un percorso di montagna con numerosi strappi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

1) Pogacar Tadej 64h35:13 2) Evenepoel Remco +4'32" 3) Del Toro Isaac +6'51'' 4) Seixas Paul +7'11" 5) Ayuso Juan +9'22'' 6) Skjelmose Mattias +10'14" 7) Martinez Lenny +12'50" 8) Pidcock Thomas +12'58'' 9) Jegat Jordan +14'04'' 10) Carapaz Richard +21'00 La Gap-Alpe d'Huez sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels La frazione numero 19 presenta anche il Col Bayard (2ª categoria, 4,7 km al 7,2%), il Col du Noyer (1ª categoria, 7,2 km all'8,5%) e il Col d'Ornon (2ª categoria, 5,4 km al 6,4%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live tour de france dalle 14 la 19170 tappa con arrivo sull aple d huez
© Gazzetta.it - LIVE Tour de France, dalle 14 la 19ª tappa con arrivo sull'Aple d'Huez
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

Video Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez? Poga?ar o Evenepoel

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sulla leggendaria Alpe d’Huez!Un ciclista ha tagliato il traguardo in salita sulla Alpe d’Huez, durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026.

Leggi anche: LIVE Tour de France: dalle 14.15 la quinta tappa Lannemezan-Pau. C'è Traeen in maglia giallo

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz vince di forza a Orcières-Merlette, rimandata a domani la lotta tra i big; Tour de France 2026 · Tappa 20: Percorso, orari, altimetria 25 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.

tour de france live tour de franceTour de France 2026, tappa di oggi Gap-Alpe d’Huez: orari, tv, favoriti. Pogacar per l’assolo sulla salita iconicaIl giorno della tappa regina al Tour de France 2026. Una diciannovesima frazione breve, ma certamente esplosiva: 127,9 km da Gap fino all'arrivo in salita ... oasport.it

tour de france live tour de franceTour De France: tutteLunga frazione di montagna (185,2 km) con arrivo in salita, preludio del doppio traguardo sull'Alpe d'Huez di domani e sabato ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web