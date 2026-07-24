LIVE Tour de France dalle 14 la 19ª tappa con arrivo sull' Aple d' Huez

Notizia in breve

Alle 14 è partita la 19ª tappa del Tour de France con arrivo sull’Aple d’Huez. Il primo in classifica, Pogacar, ha completato la tappa in 64 ore, 35 minuti e 13 secondi. A circa quattro minuti e trentadue secondi si trova Evenepoel, mentre Del Toro e Seixas sono rispettivamente a circa sei minuti e sette minuti di distacco. La corsa si sta svolgendo lungo un percorso di montagna con numerosi strappi.