LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | show di Van Der Poel sugli Champs-Elysées

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026 sugli Champs-Elysées, Van Der Poel ha vinto la volata finale. Nel corso della corsa, nel rettilineo conclusivo, si è verificata una caduta coinvolgendo i ciclisti Hagenes e Bittner.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Da segnalare anche una caduta nel rettilineo finale, dove sono rimasti coinvolti Hagenes e Bittner. 19.58 Terzo posto per un fantastico Mads Pedersen, che insieme al belga stava per tornare sul classe ’95 olandese. 19.56 Pazzesco finale sugli Champs-Elysées: l’olandese della Alpecin non si è arreso e ha tirato dritto, vincendo davanti al compagno di squadra Philipsen. CAPOLAVOROOOOO DI VAN DER POEL! ASSOLO SOLITARIO DELL’OLANDESE, CHE VINCE A PARIGI! 19.54 Parte da solo Van Der Poel! Ripreso Pogacar. 19.53 Ultimo chilometro! Appena 5? il margine di Pogacar e Van Der Poel. 19.52 Il margine dei due battistrada è di 8?, mancano 2 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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