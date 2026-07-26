LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza dell’atto conclusivo della Grande Boucle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 La UAE Team Emirates-XRG è pronta a festeggiare il successo di un immenso Tadej Pogacar, oltre al terzo posto di Isaac Del Toro in classifica generale. 17.48 La tappa è stata accorciata di circa 40 km a causa degli incendi che stanno colpendo la Francia. 17.45 Tra pochi minuti prenderà il via la frazione finale del Tour de France 2026. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della ventunesima tappa del Tour de France 2026, Parigi-Parigi, di 88,7 km. Un finale di Grande Boucle adatto per le ruote veloci, con tanti sprinter che sognano di chiudere queste tre settimane con un trionfo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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