LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza dell’atto conclusivo della Grande Boucle
La UAE Team Emirates-XRG si prepara a festeggiare la vittoria di Tadej Pogacar, che guida la classifica generale. Inoltre, Isaac Del Toro si trova in terza posizione nella classifica complessiva. La tappa finale del Tour de France 2026 sta per partire, con i corridori pronti a affrontare l’atto conclusivo della corsa. Gli aggiornamenti in diretta continuano a seguire gli sviluppi di questa fase decisiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 La UAE Team Emirates-XRG è pronta a festeggiare il successo di un immenso Tadej Pogacar, oltre al terzo posto di Isaac Del Toro in classifica generale. 17.48 La tappa è stata accorciata di circa 40 km a causa degli incendi che stanno colpendo la Francia. 17.45 Tra pochi minuti prenderà il via la frazione finale del Tour de France 2026. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della ventunesima tappa del Tour de France 2026, Parigi-Parigi, di 88,7 km. Un finale di Grande Boucle adatto per le ruote veloci, con tanti sprinter che sognano di chiudere queste tre settimane con un trionfo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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