LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza dell’ottava frazione

Notizia in breve

Oggi si svolge l’ottava tappa del Tour de France 2026, con la partenza imminente. La classifica generale vede ancora in testa il portatore della maglia verde, che mantiene la leadership con i punti accumulati. I ciclisti si preparano a partire per una frazione che promette battaglie e sorprese. La corsa è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla posizione dei corridori e sui cambiamenti di classifica.