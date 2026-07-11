LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza dell’ottava frazione
Oggi si svolge l’ottava tappa del Tour de France 2026, con la partenza imminente. La classifica generale vede ancora in testa il portatore della maglia verde, che mantiene la leadership con i punti accumulati. I ciclisti si preparano a partire per una frazione che promette battaglie e sorprese. La corsa è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla posizione dei corridori e sui cambiamenti di classifica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.14 In maglia verde c’è sempre Mads Pedersen (Lidl-Trek). 13.11 Nel 2017 sul traguardo di Bergerac vinse il tedesco Marcel Kittel. 13.08 Oggi altra occasione per i velocisti, dopo il trionfo di Tim Merlier (Soudal-Quick Step) nella giornata di ieri sul traguardo di Bordeaux. 13.05 Tra circa 20? prenderà il via l’ottava tappa del Tour de France 2026. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale dell’ottava tappa del Tour de France 2026, Périgueux-Bergerac di 180 km. Un’altra chance per le ruote veloci, dopo l’assolo di Tim Merlier sul traguardo di Bordeaux. 🔗 Leggi su Oasport.it
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