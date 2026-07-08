La quinta tappa del Tour de France 2026 è pronta a partire da Lannemezan, nel dipartimento degli Alti Pirenei in Occitania. La corsa si appresta a iniziare con i ciclisti già schierati sulla linea di partenza, pronti a affrontare i circa 150 chilometri previsti. La frazione attraverserà paesaggi montuosi prima di arrivare alla prima linea di arrivo, con i corridori che si preparano a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.04 Si parte da Lannemezan, dipartimento degli Alti Pirenei, nella regione dell’Occitania. 14.01 Nel 2024 sul traguardo di Pau vinse il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), uno dei favoriti per il successo finale odierno. 13.58 Dopo la vittoria nelle frazione di ieri Mads Pedersen indossa la maglia verde di leader della classifica punti. 13.55 Tra circa 20? prenderà il via la partenza della quinta tappa del Tour de France 2026. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della quinta tappa del Tour de France 2026, Lannemezan-Pau di 158 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la partenza della quinta frazione

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