Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Pogacar, Pedersen e Van Der Poel hanno animato la primo salita verso Montmartre, infiammando la corsa. Nel gruppo principale, i ciclisti Isaac Del Toro, Lenny Martinez, Juan Ayuso e Tom Pidcock sono distanti di 47 secondi, mancando dalla testa della gara. La corsa prosegue con questi protagonisti in evidenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.17 Nella testa della corsa non ci sono Isaac Del Toro, Lenny Martinez, Juan Ayuso e Tom Pidcock: il loro ritardo è di 47?. 19.14 Olav Kooij, Milan Fretin e Biniam Girmay stanno rientrando sul gruppo di testa. 19.11 Il vantaggio di questo drappello di uomini è di 12?. 19.08 Sul primo passaggio nella breve ma pendente ascesa si infiamma la corsa: un gruppetto di nove elementi guadagna sul resto del gruppo. Ci sono Pogacar, Pedersen, Van Der Poel, Van Gils, Asgreen, Van Mechelen, Stuyven, Matthews e Azparren. 19.05 Pedersen, Van Der Poel e Pogacar accelerano sulle ultime rampe di Montmartre. 19.03 Foratura per Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), che paga già 30? dal gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar, Pedersen e Van Der Poel infiammano il prima ascesa verso Montmarte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 21 Preview: A Montmartre Test

Notizie e thread social correlati

Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, Pogacar resta in maglia gialla.Mathieu Van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026, corsa tra Malemort e Ussel su 154,6 km.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale per Pogacar, Pedersen, Carapaz e Del ToroIl gruppo di testa del Tour de France 2026 si trova in una passerella finale, con Pogacar e Evenepoel in prima posizione.

Temi più discussi: Tour de France, oggi tappa 21: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel stacca Del Toro e Pogacar sull’Alpe d’Huez! La vittoria però va a Carapaz!; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; Tour de France 2026 · La ventunesima e ultima tappa del 26 luglio a Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere.

Domenica 26 Luglio Live Rai Sport: diretta Tour de France Parigi, documentario Juventus Primo Amore x.com

Tour de France: Tappa 7 - Analisi reddit

Tour de France, Parigi: partita ultima tappa, Pogacar fa cinque ed è leggenda. Diretta su Rainews.itPogacar e il quinto Tour Tadej Poga?ar ipoteca il suo quinto Tour de France. Lo sloveno della UAE Emirates, che aveva di fatto già blindato il successo nelle settimane precedenti, chiude al quarto pos ... msn.com

Tour de France, 21^ e ultima tappa in diretta live: gran finale a Parigi per PogacarOggi l'ultima tappa a Parigi con gran finale per Tadej Pogacar che entra nella storia conquistando il suo quinto Tour de France: raggiunti Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain in vetta ai ... sport.sky.it