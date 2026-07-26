Il gruppo di testa del Tour de France 2026 si trova in una passerella finale, con Pogacar e Evenepoel in prima posizione. Lenny Martinez, del Bahrain-Victorious, ha subito un problema meccanico e ha rallentato. Tra i favoriti, Pedersen, Carapaz e Del Toro sono ancora in corsa, mentre la corsa si avvicina alla conclusione. La corsa prosegue con i ciclisti impegnati in uno sprint finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 In testa al gruppo ci sono i primi due della classifica generale: Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. 18.17 Problema meccanico per Lenny Martinez (Bahrain-Victorious). 18.14 Tanto pubblico sulle strade del Tour quest’oggi, per una passerella finale che comunque può regalare emozioni. 18.11 Mancano 81 km al traguardo. 18.08 I corridori dovranno comunque prestare attenzione alla strada, che a causa delle forti piogge che hanno colpito la capitale francese nel pomeriggio è molto scivolosa. 18.05 Gruppo ancora compatto. 18.02 Andatura molto tranquilla in questi primi chilometri, con tutto il gruppo omaggiato dal pubblico lungo le strade di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale per Pogacar, Pedersen, Carapaz e Del Toro

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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