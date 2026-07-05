LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Del Toro e Pogacar firmano la doppietta UAE Seixas perde secondi

Notizia in breve

Nella seconda tappa del Tour de France 2026, i ciclisti della squadra UAE hanno ottenuto una doppietta, con Del Toro e Pogacar che hanno conquistato i primi due posti. Seixas ha perso alcuni secondi rispetto ai leader. La gara si è conclusa alle 17.55, con la diretta testuale che si ferma qui. La classifica generale è disponibile per aggiornamenti successivi.