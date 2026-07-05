LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Del Toro e Pogacar firmano la doppietta UAE Seixas perde secondi
Nella seconda tappa del Tour de France 2026, i ciclisti della squadra UAE hanno ottenuto una doppietta, con Del Toro e Pogacar che hanno conquistato i primi due posti. Seixas ha perso alcuni secondi rispetto ai leader. La gara si è conclusa alle 17.55, con la diretta testuale che si ferma qui. La classifica generale è disponibile per aggiornamenti successivi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre connessi sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.54 Domani la terza tappa, si entra in Francia, con una frazione che sembra adatta agli attaccanti. 17.51 Ecco la top ten della classifica generale: 1 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 4:01:48 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:06 3 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 0:15 4 DEL... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 2 Preview - Can Tadej Pogacar get his Revenge
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