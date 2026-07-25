Oggi sull’Alpe d’Huez, un corridore ha staccato Del Toro e Pogacar durante la tappa. La vittoria di tappa è andata a un altro ciclista, che ha concluso davanti a tutti. La corsa ha visto una battaglia intensa sulle salite alpine, con i leader che si sono sfidati fino all’ultimo chilometro. La classifica generale si aggiorna con questa gara, mentre i ciclisti affrontano le ultime tappe prima della conclusione del tour.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.41 E’ stata una frazione bellissima quella di oggi! Con la lotta per la vittoria di tappa e per la classifica che hanno animato la corsa lungo le durissime salite alpine. 16.39 Assieme a Paul Seixas è arrivato anche il sesto in classifica Mattias Skjelmose. Nessuna posizione persa dal danese in classifica generale. 16.37 Salva la quarta posizione Seixas. Arriva adesso il giovane francese con un ritardo di 2’35” da Carapaz. il classe 2006 è stato molto coraggioso nel provare a far saltare il banco, ma alla lunga ha pagato le fatiche della tappa e delle 3 settimane precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel stacca Del Toro e Pogacar sull’Alpe d’Huez, ma la vittoria va a Carapaz!

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Tour de France 2026 Stage 20 Preview: Alpe dHuez... Again!

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