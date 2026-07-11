LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente l’ottava frazione

Notizia in breve

La settima tappa si è conclusa e la corsa è ripartita con l’ottava frazione. Sono partiti i primi attacchi nel gruppo principale, con alcuni corridori che hanno tentato di allungare. La partenza ufficiale è stata data alle 13.29. La classifica generale vede alcuni favoriti in testa, mentre il gruppo sta accelerando lungo il percorso. La tappa prosegue con diversi tentativi di fuga e un ritmo sostenuto.