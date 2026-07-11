LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente l’ottava frazione
La settima tappa si è conclusa e la corsa è ripartita con l’ottava frazione. Sono partiti i primi attacchi nel gruppo principale, con alcuni corridori che hanno tentato di allungare. La partenza ufficiale è stata data alle 13.29. La classifica generale vede alcuni favoriti in testa, mentre il gruppo sta accelerando lungo il percorso. La tappa prosegue con diversi tentativi di fuga e un ritmo sostenuto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.32 Ci sono già diversi attacchi in testa al gruppo. 13.29 Partita ufficialmente l’ottava tappa! 13.26 Il gruppo sta per completare il tratto di trasferimento. 13.23 Riuscirà quest’oggi Jasper Philipsen ha mettere il primo timbro in questa edizione della Grande Boucle. 13.20 Il Tour de France è arrivato a Bergerac in tre occasioni. 13.17 Iniziato il tratto di trasferimento. 13.14 In maglia verde c’è sempre Mads Pedersen (Lidl-Trek). 13.11 Nel 2017 sul traguardo di Bergerac vinse il tedesco Marcel Kittel. 13.08 Oggi altra occasione per i velocisti, dopo il trionfo di Tim Merlier (Soudal-Quick Step) nella giornata di ieri sul traguardo di Bordeaux. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 7 Highlights
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