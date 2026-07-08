LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la quinta frazione

Notizia in breve

La quinta tappa del Tour de France 2026 è iniziata ufficialmente. Alle 14.16 è partita la frazione, con Battiste Veistroffer che ha attaccato in corsa. La gara è in corso, e la classifica generale si aggiorna in tempo reale. La tappa si svolge in un percorso che prevede diverse fasi di corsa, con i ciclisti impegnati in un combattimento continuo per la posizione. La diretta continuerà a fornire aggiornamenti sui movimenti dei corridori e sui risultati parziali.