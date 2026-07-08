LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la quinta frazione
La quinta tappa del Tour de France 2026 è iniziata ufficialmente. Alle 14.16 è partita la frazione, con Battiste Veistroffer che ha attaccato in corsa. La gara è in corso, e la classifica generale si aggiorna in tempo reale. La tappa si svolge in un percorso che prevede diverse fasi di corsa, con i ciclisti impegnati in un combattimento continuo per la posizione. La diretta continuerà a fornire aggiornamenti sui movimenti dei corridori e sui risultati parziali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.19 Attacca Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). 14.16 Partita ufficialmente la quinta frazione del Tour de France 2026! 14.13 La Groupama-FDJ United non vince al Tour de France da cinquantaquattro tappe. 14.10 In maglia gialla c’è il norvegese Torstein Traen (Bahrain-Victorious). 14.07 Iniziato il tratto di trasferimento. 14.04 Si parte da Lannemezan, dipartimento degli Alti Pirenei, nella regione dell’Occitania. 14.01 Nel 2024 sul traguardo di Pau vinse il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), uno dei favoriti per il successo finale odierno. 🔗 Leggi su Oasport.it
È già il Tour de France 2026 di Jonas Vingegaard
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