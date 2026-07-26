LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | tris azzurro ai sedicesimi nella spada! Avanti Viale e Battiston stop Spica nella sciabola

Due schermidori italiani sono qualificati ai sedicesimi dei Mondiali 2026 nella spada. Mencarelli affronta un atleta israeliano, mentre Galassi sfida un russo. Nella sciabola, Spica è stato eliminato, mentre Viale e Battiston sono avanzati. La competizione prosegue con altri incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.43: E’ il momento di due azzurri nei sedicesimi della spada, Mencarelli contro l’israeliano Vilensy e Galassi contro il russo Shvelidze. Questi i primi quattro incontri dei sedicesimi: Elsayed Mohamed (EGY)-Mahringer Josef (AUT) Kurbanov Ruslan (KAZ)-Matsumoto Ryu (JPN) Galassi Matteo (ITA)-Shvelidze Dmitrii (RUS) Mencarelli Simone (ITA)-Vilensky Dov Ber (ISR) 5.42: Questo il tabellone della sciabola donne aggiornato ai sedicesimi: Egorian Yana (RUS)-Apithy Manon (FRA) Eifler Larissa (GER)-Botello Natalia (MEX) Emura Misaki (JPN)-Heng Juliet Jie Min (SGP) Choi Sebin (KOR)-Komashchuk Alina (UKR) Mikhailova Alina (RUS)-Covaliu Amalia (ROU) Sano Yui (JPN)-Jeon Hayoung (KOR) Chamberlain Maia (USA)-Rao Xueyi (CHN) Viale Mariella (ITA)-Battai Sugar Katinka (HUN) Noutcha Sarah (FRA)-Hramova Olga A. 🔗 Leggi su Oasport.it

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