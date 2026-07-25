LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | tris azzurro ai sedicesimi nel fioretto! Santuccio e Caforio avanti nella spada out Fiamingo
Ai mondiali di scherma del 2026, gli azzurri si sono qualificati ai sedicesimi con una vittoria nel fioretto. Santuccio e Caforio sono passati nella gara di spada, mentre Fiamingo è stata eliminata al primo turno. La competizione prosegue con le dirette aggiornate in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una volta Rossella Fiamingo esce al primo turno in un grande evento internazionale,. Dopo gli Europei anche iu Mondiali vedono la titolata azzurra eliminata al primo turno per mano della giapponese Terayama che vince 14-15 Fiamingo-Terayama 13-14 Fiamingo-Terayama 13-13 Fiamingo-Terayama 12-13 Fiamingo-Terayama 11-13 Fiamingo-Terayama 11-12 Fiamingo-Terayama 10-11 Fiamingo-Terayama 9-11 Fiamingo-Terayama 8-11 Fiamingo-Terayama 8-10 Fiamingo-Terayama 8-9 Fiamingo-Terayama 8-8 Fiamingo-Terayama 7-8 Fiamingo-Terayama 6-8 Fiamingo-Terayama 6-7 Fiamingo-Terayama 6-6 al termine del secondo periodo... 🔗 Leggi su Oasport.it
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