Un atleta ha battuto un avversario turco con il punteggio di 15-6, qualificandosi così per i sedicesimi di finale. Nella stessa fase, due atleti italiani hanno superato il turno nella spada, mentre nella sciabola uno di essi è stato eliminato. La competizione si svolge ai Mondiali di scherma del 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.04: L’azera Kaspiarovich batte 15-6 la turca Gongor e avanza ai sedicesimi 4.57: Ora il secondo raggruppamento di 32mi di finale: Eifler Larissa (GER)-Cieslar Julia (POL) Botello Natalia (MEX)-Navarro Araceli (ESP) Sano Yui (JPN)-Funke Julika (GER) Sarybay Aigerim (KAZ)-Jeon Hayoung (KOR) Erbil Nisanur (TUR)-Jumamuratova Ayakoz (UZB) Liu Sophie (USA)-Cieslar Zuzanna (POL) Kaspiarovich Palina (AZE)-Gungor Nil (TUR) Herbon Felice (GER)-Balzer Sara (FRA) 4.55: Ai sedicesimi anche la rumena Covaliu, la bulgara Hramova e l’ungherese Szucs che sarà la rivale di Battiston 4.54: Avanzano ai sedicesimi la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: tris azzurro ai sedicesimi nella spada! Avanti Battiston e stop Spica nella sciabola

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