LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli e Galassi col brivido ai sedicesimi nella spada!

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un schermidore giapponese si è qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 nella spada. Al momento, sono in corso le sfide dei sedicesimi di finale, con atleti italiani ancora in gara. La competizione è in diretta, e le partite continuano a determinare chi avanzerà alla fase successiva. Gli incontri si tengono in un’atmosfera tesa, con alcuni schermidori che hanno vinto con margini stretti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.21: Il giapponese Matsumoto è l’ottavo qualificato ai sedicesimi di finale della spada. Ora questi gli incontri in programma: Loyola Neisser (BEL)-Sarid Alon (ISR) Frazao Filipe (POR)-Andrasfi Tibor (HUN) Lugones Ruggeri Jesus Andres (ARG)-Tafenau Kasper (EST) Fortin Paul (FRA)-Koshman Nikita (UKR) Mohsen Mahmoud (EGY)-Bargues Manuel (ESP) Anokhin Vadim (UZB)-Svichkar Roman (UKR) Giannotte Flavio (LUX)-Alomairi Khalifah (KSA) Jang Hyomin (KOR)-Jurka Jakub (CZE) 3.15: Oltre ai due azzurri avanzano ai sedicesimi l’egiziano Elfayed, l’austriaco Mahringer, il russo Shvelidze che affronterà Galassi, il kazako Anokhin e l’israeliano Vilensky che affronterà Mencarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

live scherma mondiali 2026 in diretta mencarelli e galassi col brivido ai sedicesimi nella spada
© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Mencarelli e Galassi (col brivido) ai sedicesimi nella spada!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[SEMI FINAL] Gergely SIKLOSI - Simone MENCARELLI | Doha Epee Grand Prix 2026 | Men Epee

Video [SEMI FINAL] Gergely SIKLOSI ?? - Simone MENCARELLI ?? | Doha Epee Grand Prix 2026 | Men Epee

Notizie e thread social correlati

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi, Marini e Bianchi ai sedicesimi nel fioretto! Santuccio e Caforio avanti nella spadaTre atleti italiani si sono qualificati ai sedicesimi di finale nel fioretto maschile, tra cui Macchi, Marini e Bianchi.

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: tris azzurro ai sedicesimi nel fioretto! Santuccio e Caforio avanti nella spada, out FiamingoAi mondiali di scherma del 2026, gli azzurri si sono qualificati ai sedicesimi con una vittoria nel fioretto.

Temi più discussi: LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: due argenti per l’Italia con Filippo Macchi e Giulia Rizzi; Mondiali di Hong Kong 2026 – Scattano i tabelloni principali: oggi in palio le prime medaglie con fiorettisti e spadiste in pedana | Link risultati live e video; Mondiali di scherma 2026: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta; Mondiali di Hong Kong 2026 – Oggi gli ultimi preliminari con la sciabola maschile in pedana | Link risultati live.

live scherma mondiali 2026LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: due argenti per l’Italia con Filippo Macchi e Giulia RizziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.04: L'ungherese Szemes vince 15-11 la sfida col polacco Rajski e si qualifica per gli ottavi del fioretto. Ora ... oasport.it

live scherma mondiali 2026Diretta Mondiali scherma 2026 | Streaming video Rai: seconda giornata (oggi domenica 26 luglio)Diretta Mondiali scherma 2026 streaming video Rai oggi domenica 26 luglio: orario, programma e risultato live delle finali della seconda giornata. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web