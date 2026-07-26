Un schermidore giapponese si è qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 nella spada. Al momento, sono in corso le sfide dei sedicesimi di finale, con atleti italiani ancora in gara. La competizione è in diretta, e le partite continuano a determinare chi avanzerà alla fase successiva. Gli incontri si tengono in un’atmosfera tesa, con alcuni schermidori che hanno vinto con margini stretti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.21: Il giapponese Matsumoto è l’ottavo qualificato ai sedicesimi di finale della spada. Ora questi gli incontri in programma: Loyola Neisser (BEL)-Sarid Alon (ISR) Frazao Filipe (POR)-Andrasfi Tibor (HUN) Lugones Ruggeri Jesus Andres (ARG)-Tafenau Kasper (EST) Fortin Paul (FRA)-Koshman Nikita (UKR) Mohsen Mahmoud (EGY)-Bargues Manuel (ESP) Anokhin Vadim (UZB)-Svichkar Roman (UKR) Giannotte Flavio (LUX)-Alomairi Khalifah (KSA) Jang Hyomin (KOR)-Jurka Jakub (CZE) 3.15: Oltre ai due azzurri avanzano ai sedicesimi l’egiziano Elfayed, l’austriaco Mahringer, il russo Shvelidze che affronterà Galassi, il kazako Anokhin e l’israeliano Vilensky che affronterà Mencarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Mencarelli e Galassi (col brivido) ai sedicesimi nella spada!

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