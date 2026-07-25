LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi Marini e Bianchi ai sedicesimi nel fioretto! Santuccio e Caforio avanti nella spada

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre atleti italiani si sono qualificati ai sedicesimi di finale nel fioretto maschile, tra cui Macchi, Marini e Bianchi. Nella prova di spada, Santuccio e Caforio sono avanzati oltre il primo turno. Nella competizione di sciabola, la sfida tra due atlete è terminata con un punteggio di 6-6 al termine del secondo periodo, con un punteggio di 6-5 a favore di una delle due al termine della prima frazione.

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