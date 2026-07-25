LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi Marini e Bianchi ai sedicesimi nel fioretto! Santuccio e Caforio avanti nella spada
Tre atleti italiani si sono qualificati ai sedicesimi di finale nel fioretto maschile, tra cui Macchi, Marini e Bianchi. Nella prova di spada, Santuccio e Caforio sono avanzati oltre il primo turno. Nella competizione di sciabola, la sfida tra due atlete è terminata con un punteggio di 6-6 al termine del secondo periodo, con un punteggio di 6-5 a favore di una delle due al termine della prima frazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiamingo-Terayama 6-6 al termine del secondo periodo Fiamingo-Terayama 6-5 Fiamingo-Terayama 6-4 Fiamingo-Terayama 5-4 Fiamingo-Terayama 5-3 Fiamingo-Terayama 4-2 Fiamingo-Terayama 3-2 al termine della prima frazione Fiamingo-Terayama 2-1 Fiamingo-Terayama 2-0 Fiamingo-Terayama 1-0 4.58: Ai sedicesimi anche lastatunitense Oxenreider, Hsieh di Hong Kong e l’ucraina Maksymenko che affronterà Caforio al prossimo turno 4.56: Al momento questo gruppo di sfide ha promosso ai sedicesimi la canadese Xiao, la svizzera Brunner, la coreana Lim, la tedesca Mueller, Tra poco in pedana Rossella Fiamingo contro la... 🔗 Leggi su Oasport.it
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