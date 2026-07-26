LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli e Di Veroli agli ottavi nella spada! Tra poco Viale e Battiston nella sciabola

Ai Mondiali di scherma 2026, Mencarelli e Di Veroli si sono qualificati agli ottavi nella spada. Tra poco si svolgeranno le sfide di sedicesimi di finale nella sciabola donne, con incontri tra atlete di Russia, Francia e Romania. La competizione prosegue con altri incontri in programma, mentre i primi risultati sono stati annunciati alle 7.17, con le sfide tra atlete di diverse nazionalità. Gli incontri sono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.17: Queste le prime sfide dei sedicesimi di finale della sciabola donne in programma tra poco: Egorian Yana (RUS)-Apithy Manon (FRA) Mikhailova Alina (RUS)-Covaliu Amalia (ROU) Noutcha Sarah (FRA)-Hramova Olga A. (BUL) Battiston Michela (ITA)-Szücs Luca (HUN) 7.15 Tra poco l’azzurra Battiston in pedana a caccia degli ottavi della sciabola con l’ungherese Szucs 7.18. Questo il tabellone degli ottavi di finale della spada maschile: Elsayed Mohamed (EGY)-Andrasfi Tibor (HUN) Prokhodov Kirill (KAZ)-Yamada Masaru (JPN) Matsumoto Ryu (JPN)-Lugones Ruggeri Jesus Andres (ARG) Di Veroli Davide (ITA)-Bardenet Alexandre (FRA) Shvelidze Dmitrii (RUS)-Svichkar Roman (UKR) Malcotti Lucas (SUI)-Siklosi Gergely (HUN) Mencarelli Simone (ITA)-Alomairi Khalifah (KSA) Koch Mate Tamas (HUN)-Kano Koki (JPN) 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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