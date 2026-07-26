LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli e Di Veroli agli ottavi Galassi out! Avanti Viale e Battiston nella sciabola

Ai Mondiali di scherma 2026, Mencarelli e Di Veroli si sono qualificati agli ottavi. Galassi è stato eliminato. Nella sciabola, Viale e Battiston sono ancora in gara. Alle 6.51, sono passati agli ottavi il kazako Prokhodov, lo svizzero Malcotti e l’ungherese Koch. Restano in competizione gli ultimi atleti ancora in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.51: Avanzano agli ottavi il kazako Prokhodov, lo svizzero Malcotti e l’ungherese Koch. Ora gli ultimi quattro sedicesimi Altro sofferto ma vincente per l’azzurro Davide adì Veroli che batte 15-13 il rappresentante delle Isole Vergini Schembri e vola agli ottavi Di Veroli-Schembri 14-13 Di Veroli-Schembri 13-13 Di Veroli-Schembri 13-12 Di Veroli-Schembri 12-12 Di Veroli-Schembri 11-12 Di Veroli-Schembri 11-11 Di Veroli-Schembri 10-11 Di Veroli-Schembri 9-11 Di Veroli-Schembri 9-10 concluso il secondo periodo Di Veroli-Schembri 8-10 Di Veroli-Schembri 8-9 Di Veroli-Schembri 8-7 Di Veroli-Schembri 7-7... 🔗 Leggi su Oasport.it

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