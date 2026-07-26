LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli e Di Veroli agli ottavi Galassi out! Avanti Viale e Battiston nella sciabola

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ai Mondiali di scherma 2026, Mencarelli e Di Veroli si sono qualificati agli ottavi. Galassi è stato eliminato. Nella sciabola, Viale e Battiston sono ancora in gara. Alle 6.51, sono passati agli ottavi il kazako Prokhodov, lo svizzero Malcotti e l’ungherese Koch. Restano in competizione gli ultimi atleti ancora in corsa.

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