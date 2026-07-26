Ai Mondiali di scherma 2026, Mencarelli si è qualificato agli ottavi, mentre Galassi è stato eliminato. Nella sciabola, Viale e Battiston sono ancora in gara. Le prossime sfide in programma includono Oyola Neisser contro Andrasfi Tibor, Lugones Ruggeri contro Fortin Paul, Bargues Manuel contro Svichkar Roman e Alomairi Khalifah contro Jang Hyomin.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.07: Queste le quattro sfide in arrivo: oyola Neisser (BEL)-Andrasfi Tibor (HUN) Lugones Ruggeri Jesus Andres (ARG)-Fortin Paul (FRA) Bargues Manuel (ESP)-Svichkar Roman (UKR) Alomairi Khalifah (KSA)-Jang Hyomin (KOR) 6.06: Avanza agli ottavi l’egiziano Elsayed che batte 15-13 Mahringer e il giapponese Matsumoto che supera 10-9 il kazako Kurbanov Matteo Galassi lascia il Mondiale al secondo turno, dopo essere stato eliminato al primo turno all’Europeo. Battuto 12-15 dal russo Shvelidze il giovane azzurro chiude una stagione negativa a livello individuale e la speranza è che possa rifarsi nel torneo a squadre Galassi-Shvelidze 11-14 Galassi-Shvelidze 10-13 Galassi-Shvelidze 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Mencarelli agli ottavi, Galassi out! Avanti Viale e Battiston nella sciabola

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