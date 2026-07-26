LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli e Di Veroli agli ottavi nella spada! Avanza Battiston tra poco Viale

Notizia in breve

Durante i Mondiali di scherma 2026, si sono disputati gli ottavi di finale nella spada con Mencarelli e Di Veroli ancora in gara. Nel frattempo, Battiston ha superato il turno e attende tra Kaspiarovich e Balzer. Nella sciabola femminile, sono in corso i sedicesimi con match tra Botello e Eifler, Jeon e Sano, Liu e Erbil, e Balzer e Kaspiarovich. Viale è in attesa di partire tra pochi minuti.