LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli e Di Veroli agli ottavi nella spada! Avanza Battiston tra poco Viale
Durante i Mondiali di scherma 2026, si sono disputati gli ottavi di finale nella spada con Mencarelli e Di Veroli ancora in gara. Nel frattempo, Battiston ha superato il turno e attende tra Kaspiarovich e Balzer. Nella sciabola femminile, sono in corso i sedicesimi con match tra Botello e Eifler, Jeon e Sano, Liu e Erbil, e Balzer e Kaspiarovich. Viale è in attesa di partire tra pochi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:43 In corso il secondo blocco dei sedicesimi della sciabola femminile. Questi i match da seguire: Botello (MEX)-Eifler (GER) Jeon (KOR)-Sano (JPN) Liu (USA)-Erbil (TUR) Balzer (FRA)-Kaspiarovich (AZE) 7:40 Al prossimo turno Battiston attende una tra l’azera Kaspiarovich e la francese Balzer. MICHELA BATTISTON b. Luca Szucs (HUN) 15-12! Splendida rimonta dell’azzurra, che dal 9-12 piazza sei stoccate consecutive approdando agli ottavi. Battiston-Szucs 13-12 Battiston-Szucs 11-12 Battiston-Szucs 9-12 Battiston-Szucs 8-11 Battiston-Szucs 8-9 Battiston-Szucs 8-8 Battiston-Szucs 8-7 Battiston-Szucs 8-6 concluso il primo periodo Battiston-Szucs 6-6 Battiston-Szucs 6-4 Battiston-Szucs 6-2 Battiston-Szucs 5-2 Battiston-Szucs 4-2 Battiston-Szucs 3-2 Battiston-Szucs 1-2 Battiston-Szucs 1-0 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
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