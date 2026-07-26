LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli e Di Veroli agli ottavi nella spada! Avanza Battiston out Viale

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una schermitrice italiana è stata eliminata agli ottavi nella gara di spada ai Mondiali 2026. La atleta ha perso il match contro una rivale ungherese con il punteggio di 7-15. L'incontro si è concluso con due parziali favorevoli all'avversaria, una all'inizio e una alla fine. La schermitrice azzurra ha terminato la prova con un divario di otto punti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARIELLA VIALE – Katinka Battai (HUN) 7-15. Esce di scena la napoletana, che paga due parziali in favore della rivale in avvio e chiusura del match. Viale-Battai 7-13 Viale-Battai 7-11 Viale-Battai 6-10 Viale-Battai 4-9 Viale-Battai 3-8 Viale-Battai 3-6 Viale-Battai 2-5 Viale-Battai 1-4 Viale-Battai 0-3 8:19 Tocca finalmente a Mariella Viale. L’azzurra incrocia l’ungherese Katinka Battai per un posto agli ottavi. 8:14 Emura (JPN)-Heng (SGP) 15-12 Rao (CHN)-Chamberlain (USA) 10-15 Tori (FRA)-Katona (HUN) 15-12 Daiybekova (UZB)-Pan (CHN) 15-10 8:10 L’americana Chamberlain è in vantaggio con lo score di 11-8 sulla cinese Rao. 🔗 Leggi su Oasport.it

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