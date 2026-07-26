LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli Di Veroli e Galassi col brivido ai sedicesimi nella spada! Tra poco le sciabolatrici
Mencarelli, Di Veroli e Galassi sono passati ai sedicesimi nella scherma ai Mondiali 2026, con Galassi che ha rischiato di uscire. Nella spada, Spica ha perso contro Mikhailova 7-13, mentre Battiston ha battuto Dospay 14-6. Successivamente, Spica ha perso di nuovo contro Mikhailova, 6-12, e Battiston ha confermato la vittoria con Dospay 12-6. La gara prosegue con le sciabolatrici tra poco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spica-Mikhailova 7-13 Battiston-Dospay 14-6 Spica-Mikhailova 6-12 Battiston-Dospay 12-6 Spica-Mikhailova 5-12 Battiston-Dospay 10-6 Spica-Mikhailova 5-12 Battiston-Dospay 9-5 Spica-Mikhailova 5-11 Battiston-Dospay 8-4 Spica-Mikhailova 4-10 Battiston-Dospay 8-4 Spica-Mikhailova 3-8 Battiston-Dospay 8-4 Spica-Mikhailova 3-8 Battiston-Dospay 7-4 Spica-Mikhailova 3-7 Battiston-Dospay 7-3 Spica-Mikhailova 2-6 Battiston-Dospay 6-3 Spica-Mikhailova 2-5 Battiston-Dospay 5-2 Spica-Mikhailova 2-3 Battiston-Dospay 3-1 Spica-Mikhailova 1-3 Battiston-Dospay 2-0 4.43: Questi gli incontri del primo gruppo. Egorian... 🔗 Leggi su Oasport.it
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