LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli Di Veroli e Galassi col brivido ai sedicesimi nella spada! Tra poco le sciabolatrici

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mencarelli, Di Veroli e Galassi sono passati ai sedicesimi nella scherma ai Mondiali 2026, con Galassi che ha rischiato di uscire. Nella spada, Spica ha perso contro Mikhailova 7-13, mentre Battiston ha battuto Dospay 14-6. Successivamente, Spica ha perso di nuovo contro Mikhailova, 6-12, e Battiston ha confermato la vittoria con Dospay 12-6. La gara prosegue con le sciabolatrici tra poco.

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