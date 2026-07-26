LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Mencarelli Di Veroli e Galassi col brivido ai sedicesimi nella spada! Tra poco le sciabolatrici

Notizia in breve

Mencarelli, Di Veroli e Galassi sono passati ai sedicesimi nella scherma ai Mondiali 2026, con Galassi che ha rischiato di uscire. Nella spada, Spica ha perso contro Mikhailova 7-13, mentre Battiston ha battuto Dospay 14-6. Successivamente, Spica ha perso di nuovo contro Mikhailova, 6-12, e Battiston ha confermato la vittoria con Dospay 12-6. La gara prosegue con le sciabolatrici tra poco.