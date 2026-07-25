LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi in finale per l’oro! Tra poco Rizzi nella semifinale di spada

Durante i Mondiali di scherma 2026, una schermitrice italiana si sta contendendo la finale per l’oro. Nella semifinale di spada, Rizzi e Brych sono in parità 2-2 dopo il primo periodo, con l’attacco dell’atleta italiana che ha segnato l’ultimo punto. La competizione prosegue con entrambe le atlete impegnate a conquistare un posto in finale. La diretta continua a seguire gli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rizzi – Brych 2-2, il primo periodo finisce senza padrona. Rizzi – Brych 2-2, l’attacco che va a segno è quello dell’azzurra. Rizzi – Brych 1-2, si sblocca Giulia! Rizzi – Brych 0-2, altro attacco dell’avversaria. Rizzi – Brych 0-1, stoccata per la polacca. Rizzi – Brych 0-0, giallo per passività ad entrambe le atlete in pedana. 13.14 La nostra Giulia se la vedrà con la polacca Barbara Brych, la quale sta vivendo una vera e propria favola quest’oggi: ovviamente l’azzurra avrà il complesso compito di spezzare il suo entusiasmo, cercando la finale nella categoria. 13.13 Questo il tabellone delle semifinali nella spada femminile: Giulia Rizzi (ITA) vs Barbara Brych (POL) Sera Song (KOR) vs Junyao Tang (CHN) Semifinali spada femminile 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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