LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | l’Italia si aggrappa al solo Di Veroli
Alle 9:58 è stata eliminata inaspettatamente la schermidora francese Apithy. Poco prima, alle 10:02, sono iniziati gli ottavi di finale della sciabola femminile con incontri tra atlete di diversi paesi, tra cui Corea, Giappone, Ungheria, Stati Uniti, Francia, Spagna, Bulgaria e Uzbekistan. Tra le partite appena aperte ci sono quelle tra Choi e Emura, Battai e Chamberlain, Tori e Martin-Portugues, e Ilieva e Dayibekova.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 Spazio ora ai restanti ottavi di finale della sciabola femminile. Questi gli incontri da poco iniziati: Choi (KOR)-Emura (JPN) Battai (HUN)-Chamberlain (USA) Tori (FRA)-Martin-Portugues (ESP) Ilieva (BUL)-Dayibekova (UZB) 9:58 A sorpresa esce di scena la francese Apithy. La campionesse Olimpica di Parigi 2024 cede per 15-12 alla tedesca Eifler. 9:56 Avanza la russa Mikhailova, che regola la sudcoreana Jeon con lo score di 15-7. Quarti di finale anche per la francese Noutcha, abile nel disfarsi dell’americana Liu con il punteggio di 15-13. MICHELA BATTISTON – Sara Balzer (FRA) 7-15. Out anche l’ultima azzurra nel torneo individuale di sciabola. 🔗 Leggi su Oasport.it
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