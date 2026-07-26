LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | l’Italia si aggrappa al solo Di Veroli

Notizia in breve

Alle 9:58 è stata eliminata inaspettatamente la schermidora francese Apithy. Poco prima, alle 10:02, sono iniziati gli ottavi di finale della sciabola femminile con incontri tra atlete di diversi paesi, tra cui Corea, Giappone, Ungheria, Stati Uniti, Francia, Spagna, Bulgaria e Uzbekistan. Tra le partite appena aperte ci sono quelle tra Choi e Emura, Battai e Chamberlain, Tori e Martin-Portugues, e Ilieva e Dayibekova.