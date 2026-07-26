LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | l’Italia si aggrappa a Di Veroli nei quarti della spada

Alle 10:16, il quarto di finale di spada ai Mondiali di scherma 2026 è iniziato con Di Veroli che affronta Matsumoto. Il punteggio attuale è 0-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli – Matsumoto 0-1. 10.16 Ci siamo, inizia il quarto di finale di Di Veroli che punta alla medaglia. 10.15 Gli spadisti stanno facendo il loro ingresso nelle rispettive pedane di gioco, l’azzurro è impegnato sulla gialla. 10.14 Questo il tabellone: Elsayed Mohamed (EGY) vs Yamada Masaru (JPN) Matsumoto Ryu (JPN) vs Di Veroli Davide (ITA) Shvelidze Dmitrii (RUS) vs Malcotti Lucas (SUI) Alomairi Khalifah (KSA) vs Kano Koki (JPN) 10.13 Ci prepariamo ai quarti di finale della spada maschile, dove stiamo per assistere all’unico italiano ancora: Davide Di Veroli, impegnato contro il giapponese Matsumoto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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