Durante i quarti di finale dei Mondiali di scherma 2026, le atlete italiane Macchi e Marini sono in vantaggio nei rispettivi incontri di spada femminile. Macchi guida con un punteggio di 6-4, mantenendo un vantaggio di due stoccate, mentre Marini è anch’essa in testa nel suo match. La competizione prosegue con le due atlete che cercano di qualificarsi per le semifinali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 Mantiene un margine di due stoccate Macchi, che è davanti 6-4 nella propria sfida. 10.48 Anche Marini davanti nel proprio quarto di finale. 5-3 per l’azzurro sul giapponese Imura. 10.47 Buona la partenza di Macchi che guida per 5-3 sul russo Borodachev. 10.46 Sono cominciati i quarti di finale del fioretto maschile, Macchi e Marini subito in pedana. QUARTI FIORETTO MASCHILE 10.45 Nel prossimo incontro Giulia Rizzi affronterà l’altra azzurra Alberta Santuccio. 10.44 Tocca l’azzurra! Rizzi vince alla stoccata decisiva ed approda ai quarti! 10.44 12-12. A pochi secondi dalla fine pareggia Yu! La cinese porta la sfida alla stoccata decisiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: derby azzurro nei quarti della spada femminile. Macchi e Marini all’assalto delle semifinali

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