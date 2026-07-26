LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | finali stregate argento per Di Veroli

Durante i Mondiali di scherma del 2026, si sono svolte le finali che hanno visto un atleta italiano ottenere la medaglia d’argento. La cronaca in diretta si conclude con questa notizia, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui nomi coinvolti. La sessione si chiude alle 14.43, con il pubblico invitato a seguire altri aggiornamenti in futuro. La cronaca si ferma qui, senza commenti o approfondimenti aggiuntivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento! Buon proseguimento di serata a tutti! 14.42 Impostate la sveglia perchè anche sta notte si partirà alle 3.00 di notte, con la scena che sarà tutta delle fiorettiste e degli sciabolatori. Ovviamente potrete seguire tutta la giornata con la cronaca testuale di OA Sport, fino alle fasi finali. 14.40 Si conclude la giornata di incontri ad Hong Kong con Di Veroli che ha conquistato il terzo argento su altrettante medaglie conquistate nel corso della spedizione mondiale asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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