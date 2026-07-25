CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 La prima semifinale ad andare in scena, quindi, sarà quella tra l’ungherese Dosa e il ceco Choupenitich, in pedana tra pochissimo. 12.26 Al momento c’è una cerimonia d’apertura che dovrebbe durare per ancora pochi minuti. 12.24 Questo il tabellone delle semifinali del fioretto maschile: Daniel Dosa (HUN) vs Alexander Choupenitch (CZE) Kazuki Iimura (JPN) vs Filippo Macchi (ITA) 12.22 Abbiamo due azzurri in entrambe le semifinali, con Macchi che tra poco scenderà in pedana nel fioretto maschile e con Rizzi nella spada femminile: l’Italia è già certa di conquistare due medaglie, che speriamo possano essere di un metallo più pregiato rispetto al bronzo sicuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi cerca la finale nel fioretto maschile, poi Rizzi nella spada femminile

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