Alle 12.00 sono iniziate le semifinali di scherma ai Mondiali 2026. La gara di spada vede in corsa un atleta che punta alla finale. La diretta è partita alle 11.50, dopo un aggiornamento alle 11.25. La competizione prosegue con le semifinali in corso, con i risultati ancora da definire. La cronaca si ferma qui, in attesa delle fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.25 Per il momento può terminare qui questa cronaca testuale, l’appuntamento è a tra poco, alle 11.50 con le semifinali che inizieranno alle 12.00. 11.21 Finiti anche i quarti di finale della sciabola femminile, questi gli accoppiamenti con la Francia che è già sicura della conquista di due medaglie: Eifler Larissa (GER) vs Battai Sugar Katinka (HUN) Tori Toscane (FRA) vs Balzer Sara (FRA) Battai – Mikhailova 15-11 Battai – Mikhailova 14-11 Battai – Mikhailova 14-10 Battai – Mikhailova 13-10 Battai – Mikhailova 12-10 Battai – Mikhailova 12-9 Balzer – Dayibekova 15-8 Battai – Mikhailova 11-9 Balzer... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Di Veroli a caccia della finale nella spada, si ricomincia alle 12.00!

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