LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Di Veroli si gioca l’oro nella spada maschile!

Durante la finale dei Mondiali di scherma del 2026, la gara tra Di Veroli e Malcotti è iniziata con un punteggio di 1-1, con entrambi i schermidori penalizzati con un cartellino rosso. Successivamente, il punteggio si è fermato sullo 0-0, dopo un minuto, a causa di passività sanzionata a entrambi. La sfida prosegue per l’assegnazione dell’oro nella spada maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli – Malcotti 1-1, cartellino rosso ad entrambi per penalità. Di Veroli – Malcotti 0-0, passività sanzionata ad entrambi dopo un minuto. 13.47 Ci siamo, forza Davide! 13.46 Il primo ad entrare è Malcotti, a seguirlo c’è l’azzurro. 13.44 Qualche minuto di intrattenimento prima dell’ingresso dei finalisti della spada maschile. 13.41 Adesso, aspettiamo di Di Veroli, che lotterà per l’oro contro lo svizzero Malcotti. 13.38 Blazer vince il derby compiendo una rimonta stupenda che la manda in finale, Tori si dovrò accontentare del bronzo. Balzer – Tori 15-14. Balzer – Tori 14-14. Balzer – Tori 13-14. Balzer – Tori 12-14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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