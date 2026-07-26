LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Di Veroli avanza ai quarti a breve l’ottavo di Battiston

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un schermidore ha affrontato l’avversario in un match valido per i quarti di finale ai Mondiali 2026. Il punteggio è passato da 1-8 a 5-13 per l’avversario, con il giocatore che ha perso terreno nel corso della sfida. La partita si è conclusa con il punteggio di 5-13, mentre un altro atleta si prepara per l’ottavo di finale. La diretta è in corso.

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