LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Di Veroli avanza ai quarti a breve l’ottavo di Battiston
Un schermidore ha affrontato l’avversario in un match valido per i quarti di finale ai Mondiali 2026. Il punteggio è passato da 1-8 a 5-13 per l’avversario, con il giocatore che ha perso terreno nel corso della sfida. La partita si è conclusa con il punteggio di 5-13, mentre un altro atleta si prepara per l’ottavo di finale. La diretta è in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Battiston-Balzer 5-13 Battiston-Balzer 5-12 Battiston-Balzer 4-11 Battiston-Balzer 4-9 Battiston-Balzer 3-8 Battiston-Balzer 1-8. Siamo al minuto di pausa. Incontro tutto in salita per l’azzurra. Battiston-Balzer 1-7. Dilaga l’argento Olimpico di Parigi 2024. Battiston-Balzer 1-5 Battiston-Balzer 1-3 Battiston-Balzer 1-2 9:43 Si prosegue con gli ottavi di finale del torneo individuale di sciabola femminile. Subito in pedana Michela Battiston, che sfida la francese Sara Balzer. 9:38 Di seguito il tabellone della spada maschile allineato ai quarti: Elsayed (EGY)-Yamada (JPN) Matsumoto (JPN)- Di Veroli (ITA) Shvelidze (RUS)-Malcotti (SUI) Alomairi (KSA)-Kano (JPN) DAVIDE DI VEROLI b. 🔗 Leggi su Oasport.it
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