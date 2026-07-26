LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | A breve gli ottavi di Di Veroli eliminato Mencarelli Avanza Battiston out Viale

Il giapponese Matsumoto ha battuto l’argentino Lugones Ruggeri con un punteggio di 15-11, avanzando agli ottavi di finale. Anche il russo Shvelidze si è qualificato, superando l’ucraino Svichar 15-10. Nel tabellone maschile, il tennista Mencarelli è stato eliminato, mentre prosegue la corsa di Di Veroli, con Battiston che avanza e Viale che invece è stato eliminato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:04 Il giapponese Matsumoto ha superato l’argentino Lugones Ruggeri con lo score di 15-11. Avanza anche il russo Shvelidze, che regola l’ucraino Svichar per 15-10. SIMONE MENCARELLI – Khalifah Alomairi (KSA) 10-15. Esce di scena il piemontese, costretto a rincorrere sin dalle prime battute. Mencarelli-Alomairi 8-13 Mencarelli-Alomairi 8-12 Mencarelli-Alomairi 6-11 Mencarelli-Alomairi 5-10 Mencarelli-Alomairi 5-9. Tre minuti al termine. L’azzurro prova a rientrare in scia, ma il saudita sembra in pieno controllo del match. Mencarelli-Alomairi 4-9 Mencarelli-Alomairi 3-8 Mencarelli-Alomairi 3-6 Mencarelli-Alomairi 2-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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