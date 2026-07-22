Napoli ko 3-1 con l' Arezzo nella prima amichevole stagionale

Notizia in breve

Il Napoli ha perso 3-1 nella prima amichevole della stagione contro l'Arezzo, squadra appena promossa in Serie B. La partita si è giocata a Dimaro, con i giocatori del Napoli che hanno mostrato segni di stanchezza dopo i primi giorni di allenamento. La squadra ha subito tre gol, mentre è riuscita a segnare un solo gol nel corso dell’incontro. Questa è stata la prima uscita ufficiale del nuovo allenatore, che ha iniziato il suo ciclo con una sconfitta.