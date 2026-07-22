Napoli ko 3-1 con l' Arezzo nella prima amichevole stagionale
Il Napoli ha perso 3-1 nella prima amichevole della stagione contro l'Arezzo, squadra appena promossa in Serie B. La partita si è giocata a Dimaro, con i giocatori del Napoli che hanno mostrato segni di stanchezza dopo i primi giorni di allenamento. La squadra ha subito tre gol, mentre è riuscita a segnare un solo gol nel corso dell’incontro. Questa è stata la prima uscita ufficiale del nuovo allenatore, che ha iniziato il suo ciclo con una sconfitta.
Dimaro, 22 lug. - (Adnkronos) - Prima amichevole stagionale per il nuovo Napoli targato Allegri che, con le gambe ancora pesanti dopo i primi giorni di preparazione, va ko 3-1 con l'Arezzo, club neo promosso in Serie B. Allo stadio comunale di Dimaro decidono le reti di Cerri all'11', Gelli al 56' ed Eklu all'89'. Per gli azzurri gol della bandiera di Politano al 61' che prima sbaglia un rigore e poi ribadisce in rete dopo la respinta del portiere Serban. Nel primo tempo Allegri ha schierano Meret (31' Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos. Formazione stravolta dal tecnico toscano nella ripresa dove ha messo in campo: Milinkovic-Savic (62' Contini); Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Folorunsho, Lobotka, Vergara; Politano, Lucca, Rao. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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