LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!
Alle 16.45 è iniziata la gara-2 di MXGP al Gran Premio di Repubblica Ceca di motocross. Alle 16.49, il pilota di MX2 ha concluso in prima posizione nella seconda manche. La diretta segue l’andamento delle competizioni, aggiornando sui risultati e sugli sviluppi delle gare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Everts vince gara-2 di MX2. 16.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP al GP di Cechia. 14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2. 14.54 Vittoria dominante di Herlings che dopo aver superato Vialle all’inizio della gara, controlla fino alla fine. Febvre ottimo secondo in rimonta e Adamo quarto vicino a Vialle terzo. Gajser caduto alla fine arriva in top ten. 14.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 35:20.291 19 0 0 1:48.619 7 1:53.050 1:51.719 1:50.759 0:33.789 0:24.917 0:26.486 0:27.858 Finish 2 1 Febvre, Romain FRA KAW 35:38. 🔗 Leggi su Oasport.it
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