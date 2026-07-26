LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Notizia in breve

Alle 16.45 è iniziata la gara-2 di MXGP al Gran Premio di Repubblica Ceca di motocross. Alle 16.49, il pilota di MX2 ha concluso in prima posizione nella seconda manche. La diretta segue l’andamento delle competizioni, aggiornando sui risultati e sugli sviluppi delle gare.