LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

Alle 13.49 è previsto il via di gara-1 del GP Cechia MXGP 2026. Poco prima, è stata comunicata l’assenza di un pilota importante per un problema alla gamba. La gara si svolge su un circuito all’aperto, con numerosi piloti pronti a scendere in pista. La diretta si può seguire aggiornando la pagina, mentre i primi minuti di gara sono ancora da iniziare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 La prima grande notizia è l’assenza di Lucas Coenen dal GP per un problema alla gamba. 13.44 Buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio Cechia del Motocross classe MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Cechia 2026, grande occasione per Herlings. Sullo storico circuito di Loket si riaccende la spettacolare sfida per il titolo mondiale tra Lucas Coenen (in difficoltà) e Jeffrey Herlings. La giornata di ieri ha confermato lo straordinario momento di forma dell’olandese Herlings. L’olandese della Honda ha conquistato la gara di qualifica nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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