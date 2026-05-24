LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!
Il Gran Premio di Francia di Motocross MXGP 2026 sta per iniziare con la prima gara in programma tra poco. La sessione sarà trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. La manifestazione si svolge su un circuito dedicato e coinvolge piloti che si sfidano in questa competizione internazionale. La partenza di gara-1 è prevista nelle prossime ore, con le prime posizioni che si stanno preparando per il via.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 Buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Francia di Motocross, tra poco il via di gara-1 di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Francia 2026, Herlings sfida uno scatenato Vialle. Torna il tempo anche per la classe MXGP di scendere sul circuito della Francia dopo l’MX2, la gara di qualifica si è svolta con Tom Vialle che sigla l’holeshot davanti al pubblico di casa. Appena dietro di lui, l’olandese, Herlings, l’azzurro Adamo e il belga de Wolf lo marcano stretto alla ricerca e del guizzo perfetto. Durante la gara di qualifica, Jeffrey Herlings non perde tempo e si prende la leadership della corsa superando il francese Vialle. 🔗 Leggi su Oasport.it
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