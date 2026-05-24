LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

Notizia in breve

Il Gran Premio di Francia di Motocross MXGP 2026 sta per iniziare con la prima gara in programma tra poco. La sessione sarà trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. La manifestazione si svolge su un circuito dedicato e coinvolge piloti che si sfidano in questa competizione internazionale. La partenza di gara-1 è prevista nelle prossime ore, con le prime posizioni che si stanno preparando per il via.