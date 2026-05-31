Tra poco inizierà la gara-1 del Gran Premio di Germania di motocross MXGP 2026. Alle 13.50 si svolgerà la prima manche, mentre alle 13.45 è stato dato il benvenuto ai partecipanti e agli spettatori. Nella categoria MX2, Sacha Coenen ha conquistato la vittoria. La diretta continuerà con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 In MX2 vittoria per Sacha Coenen. 13.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Germania di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Germania 2026, riparte la sfida Coenen contro Herlings. Il Mondiale di Motocross nella classe MXGP entra in una fase calda della stagione e il circuito tedesco può pesare molto nella sfida per la vetta della classifica. La battaglia più attesa è quella tra Lucas Coenen e Jeffrey Herlings. Il giovane fenomeno belga arriva in Germania da leader del Mondiale di MXGP con 289 punti, ma il margine sul campione olandese è di appena 8 lunghezze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

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