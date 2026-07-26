Alle 17.04 è partita la gara-2 del GP Cechia MXGP 2026 di motocross. Vialle guida in testa, seguito da Gajser e Herlings. Lucas Coenen non prende parte alla corsa per un infortunio alla gamba.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29.25? Vialle in testa, poi Gajser e Herlings. PARTE GARA-2! 17.04 Assente Lucas Coenen per infortunio. Problemi alla gamba. 16.59 Ricordiamo che Febvre lascerà Kawasaki a fine anno per andare in Ducati. 16.54 Herlings ha una grande occasione ora per mettere un margine su Coenen. 16.49 Everts vince gara-2 di MX2. 16.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP al GP di Cechia. 14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2. 14.54 Vittoria dominante di Herlings che dopo aver superato Vialle all’inizio della gara, controlla fino alla fine. Febvre ottimo secondo in rimonta e Adamo quarto vicino a Vialle terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-2!

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