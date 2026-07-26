LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | parte gara-1!

Notizia in breve

La gara di motocross GP Cechia MXGP 2026 è iniziata con Vialle che si è portato in testa, seguito da Herlings e Adamo. A 27 minuti e 47 secondi dall'inizio, Febvre si trova in quarta posizione, Gajser in nona e Fernandez in decima. La prima manche è in corso e i piloti stanno affrontando le prime curve del circuito.