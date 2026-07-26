LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | parte gara-1!
La gara di motocross GP Cechia MXGP 2026 è iniziata con Vialle che si è portato in testa, seguito da Herlings e Adamo. A 27 minuti e 47 secondi dall'inizio, Febvre si trova in quarta posizione, Gajser in nona e Fernandez in decima. La prima manche è in corso e i piloti stanno affrontando le prime curve del circuito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27.47? Febvre quarto, Gajser nono con Fernandez decimo. 29.51? Vialle in testa, segue Herlings e Adamo. INIZIA GARA-1! 14.14 Assente anche Forato. 14.09 Inizia la fase di preparazione di gara-1. 14.04 In qualifica ieri, grandi gare di Adamo e Gajser che potranno essere della partita per il podio. 13.59 Oggi Herlings può diventare il leader della classifica con l’assenza di Coenen. 13.54 Vittoria per Farres in MX2. 13.49 La prima grande notizia è l’assenza di Lucas Coenen dal GP per un problema alla gamba. 13.44 Buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio Cechia del Motocross classe MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Cechia 2026, grande occasione per Herlings. 🔗 Leggi su Oasport.it
MX2 & MXGP News Highlights | 2026 MXGP of Portugal
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Motocross, GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!
Leggi anche: LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-1!
Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Motocross oggi in tv, GP Cechia 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming; Motocross, GP Cechia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming; MXGP, Herlings a Loket vuole provare il sorpasso in classifica sull’acciaccato Lucas Coenen.
LIVE Motocross, GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings punta al sorpasso su CoenenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Cechia 2026, grande ... oasport.it
Motocross oggi in tv, GP Cechia 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingDopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 26 luglio, vedrà andare in scena le gare della tredicesima ... oasport.it